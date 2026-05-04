Siim Liivik kritisoi KooKoo–Tappara-finaalin loppuminuuttien tuomiota.

Tapparan voimahyökkääjä Justin Addamo riepotteli KooKoo-kultakypärä Ville Meskasta kouvolalaisten maalilla, kun jääkiekon SM-liigan toista finaalia oli kolmisen minuuttia jäljellä.

Tuomaristo passitti sekä Addamon että Meskasen kaksiminuuttisille väkivaltaisuudesta. Kouvolalaisyleisö oli tästä raivoissaan.

Ottelua kaukalon laidalla seurannut MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik ei myöskään tuomiota sulattanut.

– Tässä ei ole minun mielestäni tuomarilla mitään pelisilmää. Addamo ottaa totta kai kultakypärän pois tässä vaiheessa peliä. Tuo on tuomarilta minun mielestäni todella iso virhe tuossa vaiheessa, Liivik ärähti.

Hän kiteytti, ettei tuomio ollut hyvä.

– Pelataan isoista asioista.

Ottelua 3–2 johtanut KooKoo sai pian perään kaksi kahden minuutin jäähyä, Robert Rooba estämisestä ja Meskanen epäurheilijamaisesta käytöksestä jäähyaitiossa ollessaan.

