KooKoon kurittomuus antoi Tapparalle valtavan tilaisuuden tulla loppuminuuteilla tasoihin. MTV Urheilun studiossa jaettiin noottia kouvolalaisten leiriin.

Jääkiekon SM-liigan toisen finaalin loppuminuuteilla jäähyaition ovi alkoi käydä.

Tapparan voimahyökkääjä Justin Addamo riepotteli KooKoo-kultakypärä Ville Meskasta kolmisen minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä, ja tuomaristo päätti heittää molemmat väkivaltaisuuskaksiminuuttisille.

Vajaa minuutti myöhemmin kouvolalaisisännät hölmöilivät kaksi rangaistusta samaan aikaan. KooKoon Oskari Luodon tekemää maalia ei hyväksytty Robert Rooban estettyä Tapparan Kristian Tanusta jäähyn arvoisesti.

Meskanen sai samaan syssyyn jäähyaitiosta uuden kaksiminuuttisen epäurheilijamaisesta käytöksestä. Sitä meni kärsimään Vilmos Gallo.

MTV Urheilun studioisäntä Teemu Niikko totesi KooKoon ottaneen loppuhetkillä "aika huonoja jäähyjä". Kouvolalaiset johtivat ottelua 3–2, mutta Tappara pääsi maalivahdin pois otettuaan hakemaan tasoitusta viime hetkillä kuudella kenttäpelaajalla kolmea vastaan.

Asiantuntija Jesse Joensuu otti kiinni ottelun avausmaalin viimeistelleen Rooban hölmöilyyn.

– Tässä Rooban olisi minun mielestäni pitänyt ymmärtää se, että minä estän ihan puhtaasti Tanusta jo sen verran, että minun ei tarvitse enää tehdä mitään. Hän jää siihen vähän kiinni, ja sitten on sauma viheltää, Joensuu ojensi.