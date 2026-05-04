Erotuomari teki harvinaisen pitkän kuulutuksen videolta tarkistetun Tapparan maalin jälkeen.

Tappara runnoi 2–2-tasoitusmaalin KooKoon vieraana jääkiekon SM-liigan toisessa loppuottelussa ajassa 37.50.

Tilannetta tarkisteltiin videoilta: Kristian Tanus ajoi maalille, KooKoon Vilmos Gallo esteli häntä, Tanus kaatui ja KooKoo-maalivahti Eetu Randelinin sai osumaa rytäkässä.

Päätuomari Kristian Vikman julisti tuomion videotarkistelun jälkeen harvinaisen pitkällä ja perusteellisella kuulutuksella. Sen täytyy vähintäänkin hipoa ennätystä.

– No niin, kuunnelkaahan tarkkaan, Vikman ensin lausui.

– Jäällä tuomio oli maali. Tilanteessa maali siirtyy, sillä ei ole merkitystä. Valkoinen pelaaja on kontaktissa maalivahdin kanssa, mutta joutuu sinne mustan numero 55:n rikkeen takia, josta oli tulossa rangaistus. Jäällä tehty tuomio pysyy voimassa. Maali, erotuomari jatkoi.

Numero 55 on Vilmos Gallo.

MTV Urheilun selostaja Jani Alkio kehui, että oli loistavaa kuulla, miten Vikman perkasi tilanteen läpi. Myös asiantuntija Ari Vallin syttyi.

– Selkeä, selkeä, Vallin sanoi.

