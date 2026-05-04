Tapparan härkämäinen ranskalaishyökkääjä Justin Addamo ja KooKoon kultakypärä Ville Meskanen passitettiin toisen finaaliottelun loppuhetkillä jäähylle väkivaltaisuudesta. Addamo huomioi ottelun jälkeen suomalaisten tuomarien "virkaintoisen" taipumuksen.

Addamo ja Meskanen ottivat yhteen kolmisen minuuttia ennen maanantain kolmannen finaalin loppua. Ranskalainen näytti tilanteessa aktiivisemmalta osapuolelta, mutta tuomarit laittoivat myös Meskasen istunnolle.

MTV Urheilun Siim Liivik totesi heti tilanteen jälkeen, että tuomariratkaisu oli virhe. Addamo onnistui asiantuntijan mielestä "järjestämään" KooKoon tähden jäähylle loppuhetkillä.

Lähes kaksimetrinen ja yli satakiloinen Addamo ei ottelun jälkeen pitänyt tilannetta merkittävänä. Ranskalaisesta aisti turhautumisen aiheen kohdalla.

– Se oli jääkiekkoa ja tilanteessa oli maalineduskahakka. Hän otti minua kaulasta ja työnsin häntä. Minusta se ei ollut mikään iso asia.

Addamon mukaan kaksikko ei käynyt vuoropuhelua tai ladellut asetelmia sarjan jatkoa ajatellen.

– Ei oikeastaan. Tuomarit tulivat heti väliin. Tässä liigassa tuomarit ovat aika nopeasti tekemässä niin, aiemmin Pohjois-Amerikassa ja Tshekissä pelannut Addamo huomioi.

– Minulla ei ole siitä mitään sanottavaa medialle. Minua ei voisi oikeastaan vähempää kiinnostaa, hän päätti.

Addamo siirtyi keväällä loppukauden lainalle Tapparaan Jukureista. Hän iski lauantaina avausfinaalissa kaksi ensimmäistä Tappara-maaliaan ja pelasi tänään pääosin tähtipelaajien ja kanssa.