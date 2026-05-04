KooKoo-hyökkääjä Robert Rooballe tuomittiin toisen finaaliottelun lopussa todella kriittinen kahden minuutin rangaistus. KooKoo oli iskemässä ratkaisevan 4–2-maalin, mutta se meni roskakoriin, kun Rooba laitettiin jäähyaitioon estämisestä. Tilanne johti lopulta Tapparan täyteen kahden minuutin mittaiseen kahden miehen ylivoimaan.

KooKoon Oskari Luoto oli karkaamassa tilanteessa yksin läpi ja teki maalinkin, mutta tuomaristo näytti välittömästi: ei maalia.

Sen sijaan taustatilanteesta Robert Rooba laitettiin jäähyaitioon Kristian Tanuksen estämisestä. Rooba kävi kuumana, niin myös KooKoo-valmentaja Jouko Myrrä. Myös jo jäähyaitiossa istunut Ville Meskanen riehaantui siinä määrin, että otti kahden minuutin lisäjäähyn epäurheilijamaisuudesta.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

MTV Urheilun kommentaattori Ari Vallin pyöritteli, olisiko Rooban hermoa kiristänyt Tanuksen "vanhanaikaiset" eli rangaistuksen kalastelu. Tätä mieltä oli ainakin kouvolalaisyleisö, joka protestoi kiehuen.

Tappara mylläsi ottelun lopussa pitkän pätkän myös kuudella kolmea vastaan, mutta ei saanut tasoitusta aikaan. Jäähystään kuumana kaukalossa käynyt Rooba oli taiston tauotta liikkeellä matalammilla sykkeillä.

– Ei mulla ole mitään kommentoitavaa siihen jäähyyn. Mennään eteenpäin, hän sanoi MTV Urheilulle jäähallin käytävällä.

Rooba joutui rangaistuksensa vuoksi seuraamaan ottelun kuumottavat loppuhetket jäähyaitiossa. Kaksiminuuttisessa oli valtava käännepotentiaali mahdollisesti koko sarjan kannalta.

– Ei jättänyt sydän lyöntejä välistä, mutta jännitys siihen tilanteeseen tietysti kuuluu. Mulla oli vahva luotto meidän jätkien tekemiseen. Siinä otettiin muutama hieno blokki ja isoja aloituksia. Tällaiset hetket pitää vain kestää, jos haluaa voittaa. Nyt kestettiin, Rooba kertasi tuntojaan jäähyaitiossa.