Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iran on tehnyt iskuja sellaisiin tahoihin, jotka eivät ole osapuolia Lähi-idässä käytävässä sodassa.
Trump kirjoittaa Truth Social -alustallaan, että Iranin iskujen kohteena oli ainakin eteläkorealainen rahtialus. Etelä-Korean ulkoministeriö kertoi aiemmin, että Hormuzinsalmessa ankkuroituna olleella maan aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo.
Trump kannustaa kirjoituksessaan Etelä-Koreaa liittymään sotaan.
Trumpin mukaan Yhdysvallat tuhosi useita pieniä Iranin sotilasaluksia. Iranilainen sotilasviranomainen kiisti aiemmin maan valtiontelevisiossa, että Yhdysvallat olisi upottanut sen aluksia.