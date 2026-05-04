Auto on syöksynyt väkijoukkoon Saksassa Leipzigin kaupungin keskustassa sijaitsevalla ostoskadulla.
Asiasta uutisoi Focus Online.
Sivuston mukaan tilanteessa on ilmeisesti menehtynyt ihmisiä. Lisäksi paikalla on tiettävästi useita loukkaantuneita. Silminnäkijät ovat kertoneet asiasta Radio Leipzigille.
Silminnäkijöiden mukaan paikalla on useita henkilöitä, joita on peitetty huiveilla.
Poliisi kertoo, että tilanne on sekava. Poliisin tietojen mukaan loukkaantuneita on useita.
– Henkilöauto ajoi keskustan läpi, sanoo poliisin tiedottaja uutistoimisto AFP:lle.
Juttu päivittyy.