Koululaisten mahdollinen kesälomien siirto herätti voimakkaita tunteita Asian ytimessä -ohjelmassa.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoo MTV Uutisille, että kesälomien siirtoa koskeva selvitys on parhaillaan loppusuoralla.
Asian ytimessä -ohjelman vieraana ollut Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto hämmästelee opetusministeriön aikeita.
– Pidän hyvin hämmentävänä sitä, ettei opetusministeri nyt kuuntele opettajien näkemyksiä. OAJ vastustaa lomien siirtoa, Murto sanoo.
Lomien siirrolla tavoiteltaisiin sitä, että kotimaisille matkailu- ja palvelualan yrityksille olisi paremmin tarjolla työvoimaa elokuussa, jolloin Suomessa vierailee runsaasti turisteja.
– Koulutusjärjestelmää ei pitäisi lähteä myllertämään matkailualan näkökulmista tässä vaiheessa, Murto toteaa.
Asian ytimessä -ohjelmassa nähtiin Murron sekä matkailualan vaikuttajan Ville Ahon näkemykset asiasta. Osapuolten mielipiteet poikkesivat toisistaan jyrkästi.