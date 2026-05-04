Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut kaksi päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina.

Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina.

Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Maan puolustusministeriö kirjoittaa sosiaalisessa mediassa aikovansa tehdä valtavan ohjusiskun Kiovan keskustaan, jos Ukraina ei noudata tulitaukoa. Ukraina ei ole vielä vastannut tulitaukoon.

Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi kolmen päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt.

Juttua korjattu kello 21.16: Korjattu maininta aselepo tulitauoksi.