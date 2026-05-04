KooKoo isännöi tänä iltana SM-liigan toista finaaliottelua. Se johtaa Tapparaa voitoin 1–0 haettuaan arvokkaan vierasryöstön lauantaina. Mihin suuntaan finaalisarja nytkähtää maanantai-illan aikana Kouvolassa? MTV Urheilu seuraa matsin käänteitä tässä artikkelissa.

KooKoo–Tappara 0–0 (0–0, x–x, x–x), voitot 1–0

Seuranta:

1. erä

9. min: Tapparan Eetu Tuulola napauttaa kiekon maaliin, mutta hän näyttäisi osuvan limppuun selkeästi korkealla mailalla. Tilanne tsekataan kuitenkin vielä videolta, vaikka tuomaristo sen jo jäällä hyvin rivakasti hylkäsi. Myös videotarkistus on nopea, eikä maalia hyväksytä. Samalla KooKoon alivoima päättyy.

7. min: Ottelun ensimmäinen rangaistus on tosiasia. Se tulee KooKoolle huitomisesta, kun Tappara saa jonkin aikaa pyöritettyä laattaa hyökkäysalueella. Tappara ratkoi Ilves-välierässä otteluita ylivoimalla, olisiko tässä samanmoista iskun paikkaa heti matsin alkuun?

4. min: Ensimmäisillä minuuteilla yksi puolittainen KooKoo-paikka, jonka pääosissa Otto Paajanen ja Roobert Rooba. Alku ei ole ainakaan tunnusteleva, myös Tappara pyrki heti ylöspäin kiekon saatuaan. Alku on ollut kovatempoinen.

1. min: Näin on toinen finaaliottelu saatu käyntiin Kouvolan Lumon-areenassa. KooKoo vastaan Tappara, halli on täpötäysi. Kiekko liikkuu!

Klo 18.20: KooKoon ottelutapahtuman juontajana toimiva urheilun monitoimimies Pepe Jürgens opastaa juuri seisomakatsomoita tiivistämään, jotta kaikki mahtuvat. Kaikki enteilee nyt sitä, että ilta on loppuunmyyty.

Klo 18.16: Ottelun alkuun noin 15 minuuttia. MTV Urheilun studiolähetys on parhaillaan käynnissä. Samaan aikaan Sumulaaksossa kotiyleisö alkaa viritellä äänijänteitään.

Klo 17.53: Tappara teki otteluun yhden selkeän muutoksen, kun avausfinaalissa pirteästi kaksi maalia rouhinut Justin Addamo pelaa nyt kakkosketjussa Benjamin Rautiaisen ja Joachim Blichfeldin kanssa. Normaalisti kyseistä paikkaa hoitava Aapeli Räsänen on neloskentässä.

Klo 17.50: Oikein harmaankimaltavaa maanantai-iltaa täältä Kouvolasta! Kotijoukkue KooKoo saapui juuri alkulämmittelyyn, ja hyvää vauhtia täyttyvä Lumon-areena antoi isäntäväelle raikuvat aplodit. Tapparankin faneja on paikalla ainakin yhden bussin verran.