Itärajan tuntumassa sijaitseva leirikeskus myytiin Venäjän kansalaisten omistamalle yhtiölle.
Puolustusministeriö on puuttunut kaakkoissuomalaisen leirikeskuksen myyntiin venäläisille. Asiasta uutisoi Yle.
Ulosottolaitos myi Miehikkälässä sijaitsevan Kesäkylän leirikeskuksen verkkohuutokaupassa 40 000 eurolla runsas vuosi sitten. Keskuksen ostanut asunto-osakeyhtiö on Ylen selvityksen mukaan kolmen Venäjän kansalaisen omistuksessa.
Kaupat sinetöitiin viisi päivää ennen kuin lakimuutos, joka kieltää venäläisten ja valkovenäläisten kiinteistökaupat, astui voimaan.
Ostaja ei ollut kuitenkaan tehnyt lupahakemusta kiinteistökaupalle ajoissa, vaan yli puoli vuotta kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.
Kaupan purkamista vaativa puolustusministeriö vetoaa päätöksessään lakimuutokseen.
Kesäkylän leirikeskus sijaitsee vain parinkymmenen kilometrin päässä itärajasta.
10:32Näin Putinin Venäjä on yrittänyt laajentaa pihapiiriään Suomen puolelle