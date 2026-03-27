Suomessa on evätty kiinteistökauppoja Venäjältä, Uzbekistanista, Kiinasta ja Kanadasta tulevilta ostajilta.

Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen on tehnyt kuusi kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökaupoissa.

Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Imatralla, Savonlinnassa, Kittilässä, Raaseporissa, Parikkalassa ja Sysmässä.

Kiinteistöt oli suunniteltu hankittavan eri käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan sekä asuin- ja virkistyspaikoiksi. Luvanhakijat ovat Venäjän, Uzbekistanin, Kiinan ja Kanadan kansalaisia tai mainittujen maiden kansalaisten omistuksessa olevia yrityksiä.

Hankkimalla kiinteistöjä Suomesta voidaan esimerkiksi pyrkiä hakemaan jalansijaa maassa tai heikentämään viranomaisten toimintaedellytyksiä.

– Siksi torjumme sellaiset kiinteistönhankinnat, joiden osalta uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, maanpuolustukselle, rajaturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle ei voida poissulkea, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Kielteiset lupapäätökset perustuvat lakiin eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019).

Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.