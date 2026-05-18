Valko-Venäjä ilmoitti ydinaseharjoituksista maaperällään.
Valko-Venäjä kertoi tänään järjestävänsä alueellaan sijaitsevien venäläisten ydinaseiden käyttöä koskevia harjoituksia.
Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksella testataan armeijan valmiutta ydinaseiden käyttöön eri osissa maata.
Puolustusministeriön mukaan harjoitus ei ole suunnattu mitään valtiota vastaan eikä aiheuta turvallisuusuhkia alueella.
Venäjä alkoi siirtää taktisia ydinaseitaan Valko-Venäjälle vuonna 2023. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt selväksi, että määräysvalta niiden käytöstä säilyy Moskovassa.