Kiinalainen yritysverkosto yritti hankkia rakennuksia Suomesta hämärin tarkoitusperin. Lupaa ei herunut.

Puolustusministeriö on estänyt kiinalaisen yritysverkoston kiinteistöostoksia Suomesta.

– Tänään on jouduttu tekemään päätös, jossa on paljastunut kiinalaisten yritysten verkosto, joka on pyrkinyt ostamaan kymmenen kohdetta eri puolilta Suomea. Niissä on tiettyjä erilaisia hämäriä tarkoitusperiä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi medioille eduskunnassa.

Puolustusministeriö teki tänään yhteensä 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistökaupoissa.

Luvanhakijat olivat Kiinan lisäksi Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai heidän yrityksiään.

"Ei mitään loogista liiketoiminnallista perustetta"

Kiinalainen yritysverkosto yritti hankkia kiinteistöjä Rovaniemeltä, Asikkalasta ja Laukaasta.

Verkkouutisten mukaan yhtiöt ovat nimeltään Nordic Inn- ja Nordic Haven Design.

Rovaniemen kohteet sijaitsevat Verkkouutisten mukaan lähellä Jääkäriprikaatia, Lapin lennostoa ja Rovaniemen lentokenttää, Asikkalasta tavoiteltu hotellikokonaisuus lähellä Päijännetunnelia ja myös Laukaalla tavoiteltu Ruuhimäen alue lähellä puolustusvoimien kohteita.

Sama verkosto on Häkkäsen mukaan halunnut jo aiemmin viime vuosina hankkia yksittäisiä kiinteistöjä, mutta nyt kyse on laajemmasta ilmiöstä.

– Kiinteistöä pyritään hankkimaan sijainneista, joilla on kriittisen infrastruktuurimme, huoltovarmuuden järjestelyjen tai maanpuolustuksen ja logistiikan reittien osalta hankalia sijainteja, Häkkänen kommentoi.