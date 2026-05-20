Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022–2023.
Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään.
Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta.
Yhtiön epäillään vieneen raskasta kalustoa pääasiassa Nuijamaan tullitoimipaikan kautta Venäjälle siihen asti, kun Suomen itäraja suljettiin vuoden 2023 lopussa.
Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Kyseessä ovat yhtiön omistaja sekä kaksi sen työntekijää.
Yhtiön myyntilaskujen perusteella ostajana on ollut turkkilainen yhtiö, jonka johtajana ja omistajana toimii Moskovaan sijoittautunut henkilö, kertoi tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen Tullin tiedotteessa maaliskuussa.
Näytön saaminen tavaran jäämisestä Venäjälle vaikeaa
Aiemmin vastaavat rikossyytteet ovat menestyneet heikosti oikeudessa, koska tuomioistuin ei ole katsonut näytetyksi, että autot ovat jääneet Venäjälle, vaikka ne olisivat rajan ylittäneet eikä muusta olinpaikasta ole tietoa.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen totesi maaliskuussa yleisellä tasolla MTV:lle, että oikeudelle riittävän näytön kerääminen on ollut haasteellista. Tavaran jäämistä Venäjälle on ollut vaikea todistaa, koska Venäjältä ei saada tänä päivänä virallisia viranomaistietoja.