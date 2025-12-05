Viime keväänä Sveitsin Baselissa järjestetyissä Euroviisuissa nähtiin poikkeuksellisen paljon suomalaisväriä. Suomea laulukilpailussa edusti Erika Vikman ja Ruotsia Pohjanmaalta Vöyristä ponnistava KAJ.

– Maat ja yleisradioyhtiöt sotketaan vähän toisiinsa. Eli tässähän on niin, että artistit ja yhtiöt kilpailevat, eivätkä hallitukset. Keskustelimme siitä, että tätä pitäisi vielä osata selkeyttää, af Björkesten kommentoi johtamansa yhtiön verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa.