Lordi ei yhtäkkiä olekaan Suomen vaan Ylen ainoa euroviisuvoittaja, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.
Viime keväänä Sveitsin Baselissa järjestetyissä Euroviisuissa nähtiin poikkeuksellisen paljon suomalaisväriä. Suomea laulukilpailussa edusti Erika Vikman ja Ruotsia Pohjanmaalta Vöyristä ponnistava KAJ.
Anteeksi, korjataanpa edellinen lause Ylen vuoden 2025 euroviisuretoriikkaa vastaavaksi.
Viime keväänä Sveitsin Baselissa järjestetyissä Euroviisuissa nähtiin ekstrapaljon suomalaisväriä. Yleisradiota laulukilpailussa edusti Erika Vikman ja SVT:tä Pohjanmaalta Vöyristä ponnistava KAJ.
Suomen – anteeksi, siis Ylen – ainoa euroviisuvoittaja on vuonna 2006 Hard Rock Hallelujah -megahitillä päätyyn asti mennyt Lordi. Kauppatorille kokoontui tuolloin yli 90 000 ihmistä juhlimaan Suomen… siis Ylen viisuvoittoa.
"Artistit ja yhtiöt kilpailevat, eivätkä hallitukset..."
Euroopan Yleisradiounioni EBU:n kokouksessa Sveitsin Genevessä oleva Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten ehti antaa haastattelun torstai-iltana Iltalehdelle, mutta MTV Uutisille aikaa ei perjantaina kokouskiireiden vuoksi löytynyt.