Suomenlahdella kaapeleita rikkoneen Eagle S -aluksen tapausta käsitellään seuraavaksi Helsingin hovioikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus päätti lokakuussa jättää tutkimatta syytteet, joiden mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluva Eagle S -alus aiheutti kaapelirikot.

Yle uutisoi, että Eagle-S aluksen päällystöä vastaan nostetut syytteet käsitellään seuraavaksi Helsingin hovioikeudessa.

Aluksen ankkuri katkaisi Suomenlahdella viisi merikaapelia.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan tapauksessa ei voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi.

Käräjäoikeus katsoi, että rikosoikeudellinen toimivalta asiassa on aluksen lippuvaltion tai vastaajien kansallisuusvaltioiden tuomioistuimilla.

Eagle S:n lippuvaltio on Cookinsaaret. Aluksen kapteeni ja yliperämies ovat georgialaisia ja toinen perämies intialainen.

Syyttäjä vaatii Eagle S:n kapteenille ja perämiehille vähintään kahden ja puolen vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.