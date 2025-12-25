Helsingin käräjäoikeus päätti lokakuussa jättää tutkimatta syytteet, joiden mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluva Eagle S -alus aiheutti kaapelirikot. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Tänään joulupäivänä tulee kuluneeksi vuosi Suomenlahden kaapelirikoista. Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 katkesi noin puoli yhdeltä iltapäivällä vuosi sitten.

Myös neljässä tietoliikennekaapelissa havaittiin vikaa samana iltana.

Tapauksen esitutkinta jatkui kuukausia. Poliisin mukaan tapahtumien selvittämiseksi tehtiin tiivistä viranomaisyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

– Tutkinta on ollut ainutkertainen ja laaja. Ensimmäistä kertaa Suomen poliisi ja muut viranomaiset ovat päässeet itse selvittämään tapahtumankulkuja tällaisessa tapauksessa, tutkinnanjohtaja Sami Liimatainen sanoi kesäkuussa, kun keskusrikospoliisi sai tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

– Meillä on ollut mahdollisuus päästä tutkimaan laivaa ja kuulemaan osallisia, hän jatkoi.

Helsingin käräjäoikeus päätti lokakuussa jättää tutkimatta syytteet, joiden mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluva Eagle S -alus aiheutti kaapelirikot.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan tapauksessa ei voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi.

Sen sijaan käräjäoikeus katsoi, että rikosoikeudellinen toimivalta asiassa on aluksen lippuvaltion tai vastaajien kansallisuusvaltioiden tuomioistuimilla.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kertonut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.

0:58 Näin Eagle S -alus otettiin haltuun Suomenlahdella.

Miehistö kiistänyt rikokset

Syyttäjä vaati Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenille, yliperämiehelle ja toiselle perämiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Syytetyt ovat Intian ja Georgian kansalaisia. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Oikeudenkäynnissä saadun selvityksen perusteella käräjäoikeus katsoi Eagle S:n ankkurin vahingoittaneen viittä merikaapelia syytteessä kuvatuin tavoin.

Ankkurin putoaminen mereen johtui oikeuden mukaan sen kiinnitysmekanismin rikkoutumisesta.

Kaapelirikot tapahtuivat kansainvälisellä merialueella, mutta Suomen niin sanotulla talousvyöhykkeellä. Rikkoutumisesta seurasi syyttäjän mukaan vakava vaara Suomen energiahuollolle.

