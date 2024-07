Amnesty: Suomessa merkkejä kokoontumisvapauden rajoittamisesta

Poliisi käyttää tarpeetonta voimaa

Ihmisoikeussopimuksia ei ole pantu täytäntöön

Vakavia vammoja

Raportin mukaan poliisin voimankäyttö on liiallista tai tarpeetonta mielenosoituksissa Euroopassa. Tiedotteessa sanotaan, että poliisin käyttämä voima on johtanut monissa maissa vakaviin vammoihin. Ranskassa ja Saksassa on ollut mielenosoitusten vuoksi luun- ja hammasmurtumia, Espanjassa vakavia päävammoja ja Ranskassa käden menetys. Tarpeettomia voimakeinoja on raportin mukaan käytetty myös lapsiin.