Rikospaikassa vierailleen ex-poliisin mukaan STT:n dopinguutista seuranneessa poliisitutkinnassa tapahtui asioita, jotka kaipaisivat selitystä.
Lahden 2001 maastohiihdon dopingskandaalin päätutkija, rikosylikonstaapeli (evp.) Kimmo Nokkonen suomii poliisia lepsuilusta dopingkohujen selvittämisessä.
STT:n julkaisemaa dopinguutista tammikuussa 1998 seuranneessa poliisitutkinnassa tapahtui asioita, jotka Nokkosen mukaan kaipaisivat selitystä.
Nokkonen ihmettelee edelleen muun muassa sitä, miksi kunnialoukkausjuttu siirtyi suoraan keskusrikospoliisille. Se oli hänen mukaansa omituista.
– En ole löytänyt selitystä sille, kuka sen päätöksen teki ja miksi, Sanoo Rikospaikan haastattelussa vieraillut Nokkonen.
Tutkinta ennätysnopea
Itse tutkinta hoidettiin Nokkosen mukaan maailmanennätysajassa; se valmistui puolessatoista kuukaudessa syyteharkintaan.
– Hiihtoliiton johtavat henkilöt, jotka olivat juuri se porukka, jolta olisi pitänyt kysyä dopingiin liittyviä asioita, kuultiin puhelimitse. Heidän kertomuksensa oli sanasta sanaan samanlainen.
– Ei heiltä oikeasti yritetty selvittää, onko maastohiihdossa tapahtunut dopingin käyttöä. Se olisi ollut oleellista tietoa STT:n uutisen herjaavuutta arvioitaessa.