Miten peukusta vieroittaudutaan? Kokemusasiantuntijalta huolestuttava arvio

Alfa-PVP:n eli peukun käyttö lisääntyy hälyttävästi. Kokenut riippuvuusasiantuntija Juha Lantz kertoo, että siitä on vaikea vierottautua.

Voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavan Alfa-PVP:n eli niin sanotun peukkuhuumeen merkittävä yleistyminen on herättänyt huolta. Huomenta Suomessa keskusteltiin siitä, miten tästä psykoaktiivisesta aineesta voi vierottautua.

Asiantuntija pitää termiä liian heppoisena

Kokenut riippuvuusasiantuntija Juha Lantz on sitä mieltä, että termi "peukku" antaa hieman liian kevyen kuvan tästä riippuvuudesta.

– Ei istu minulle, vaikka ymmärrän, että se on helppo termi, helpompi kuin alfa-PVP. Se tekee siitä hieman sellaisen kevyen vaikutelman.

Lantz on kokenut voimakkaan riippuvuuden

Hänellä itsellään on takana vakava päihderiippuvuus, jossa pahimmassa vaiheessa hän käytti päivittäin amfetamiinia. Vasta huumeiden käytöstä seurannut pohjakosketus ja kaiken menettäminen sai hänet muuttamaan suunnan ja raitistumaan kokonaan.

Tarvittiin myös näkyä paremmasta, että riippuvuudesta voi toipua. Muiden toipuvien merkitys oli suuri.

Sittemmin hän kouluttautui hoitoalalle ja tekee nyt töitä addiktiosairaudesta toipuvien kanssa Ylöjärvellä ja Naantalissa sijaitsevien hoitopaikoissa.

Peukun käyttö ei vielä Lantzin työpaikassa hirveän paljon näy, mutta sen verran kuitenkin, että heillä on kokemusta tämän sairauden hoidossa.

Samat lainalaisuudet pätevät

Toipumiskeskeistä hoitoa edustava Lantz lähtee siitä, että samat lainalaisuudet pätevät kaikissa päihderiippuvuuksista toipumisessa.

– Pitää pidättäytyä kokonaan päihteistä ja alkaa tulla tutuksi oman addiktiosairautensa kansssa.

Vaikea vierottautua

Peukusta vierottautuminen on Lantzin mukaan todella vaikeaa. On paljon äärimmäistä ahdistusta, vainoharhaa, pelkotiloja eikä ihminen pysty luottamaan kehenkään tai mihinkään.

Se tuo haasteita hoidossa.

– Miten ihminen asettuu hoito-ohjelmaan ja kokee olonsa turvalliseksi.

Niin sanottu "kaman himo" voi olla hurja ja olo tuntuu vaikealta, mutta silti pitäisi luottaa siihen, että hoitopaikassa voi saada apua. Lantzin mukaan tämä on yleensä kaikista suurin haaste etenkin hoidon alkuvaiheessa.

Lantzin työpaikoissa hoidossa lähdetään siitä, että ympäristöllä on tärkeä rooli.

– Yleisesti addiktioissa sen rooli on tosi iso.

Heidän hoitolaitoksessaan pyritään siihen, että tulija todella kokee olevansa turvassa, saa kontaktia, tulee nähdyksi ja kokee olevansa rauhassa.

Kuntoutumisessa todella tärkeää on alkaa työstää ongelman ratkaisemista samaan tapaan kuin muiden addiktiosairauksien kohdalla. Tähän kuuluu se, että lähdetään luomaan uudenlaista elämäntapaa.

Entä miten pitäisi toimia, kun lähipiirissä jollain on vakava riippuvaisuus? Katso Lantzin vastaus yllä olevalta videolta.