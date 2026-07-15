Siviiliuhrien määrä Ukrainassa kasvoi jyrkästi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla, kertoo YK:n tuore raportti.

Kesäkuussa Ukrainassa kuoli vähintään 293 siviiliä ja 1 990 loukkaantui, mikä teki kesäkuusta siviilien kannalta kuolettavimman kuukauden huhtikuun 2022 jälkeen.

Edellisen kerran siviiliuhrien määrä ylittyi toukokuussa, kun kuolonuhrien määrä oli 282 ihmistä ja 1 794 loukkaantunutta.

YK:n alaisen järjestön HRMMU:n johtaja Danielle Bell toteaa, että siviilejä uhkaavat riskit kasvavat edelleen.

Vuoden 2026 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana YK:n tarkkailijat ovat vahvistaneet 1 396 siviilin kuolleen ja 7 978 loukkaantuneen Ukrainassa.

Siviiliuhrien määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 37 prosenttia ja toissavuoteen verrattuna 114 prosenttia.

Vuoden 2026 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana YK:n tarkkailijat ovat vahvistaneet 1 396 siviilin kuolleen ja 7 978 loukkaantuneen Ukrainassa.