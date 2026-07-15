Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kertoo saaneensa viime kesänä borrelioosin paarman puremasta.
MTV Uutiset kertoi eilen tiistaina espoolaisesta Anders Blombergista, joka sai borrelioosidiagnoosin paarman pureman jälkeen.
Paarma puri häntä kesäteatteriesityksessä Espoon Kauklahdessa kesäkuussa. Diagnoosi varmistui laboratoriokokeissa.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma kertoi myöhään eilen Facebookissa kokeneensa itse saman taudin viime kesänä.
– Varoituksen sana kesäisestä riesasta. Myös minä sain borrelioosin viime kesänä paarman puremasta, hän kirjoittaa.
– Koska en kuvitellut, eivätkä lääkäritkään, että oireeni olisivat borrelioosia, tauti ehti muhia elimistössäni useamman kuukauden, ja sain borrelioosista pitkäaikaisen riesan.
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Väärä diagnoosi pitkitti oireita
Kauman mukaan kaksi pitkää antibioottikuuria auttoi osaan oireista.