Shokkitappio syö – Ranskan valmentajalta katkera tilitys: "Oli tiettyjä tilanteita"
Tuchelista voi tulla vasta historian kolmas vastuukäskijä, joka etenee MM-finaaliin muun kuin synnyinmaansa päävalmentajana. Edellisen kerran tempun teki itävaltalainen Ernst Happel, kun hän vei Hollannin finaaliin vuonna 1974.
Yksikään ulkomaalaisvalmentaja ei kuitenkaan ole onnistunut voittamaan kirkkainta.
Ennen loppuottelua edessä on jättimäinen haaste, sillä Englanti joutuu keskiviikkoiltana hallitsevan maailmanmestarin Argentiinan testiin.
Nöyristelemään ei lähdetä, Tuchel linjaa.
– Emme ole epäröineet odottaa sitä itseltämme, sanoa sitä ääneen tai unelmoida siitä. Olemme erittäin nälkäisiä ja haluamme seuraavan voiton, Tuchel kommentoi BBC:lle.
Englannin puolustaja Marc Guehi iskee kaikki tärinät Argentiinan harteille.
– Paineet ovat heidän niskassaan. He ovat maailmanmestareita. Tämä on elämämme tärkein ottelu. Teemme mitä vain maamme eteen, Guehi jatkoi.
Messi pysäytettävänä
Tuchel tietää, että koko Argentiinan voitonmarssin sydän on 39-vuotias Lionel Messi. Kahdeksan maalia paukuttanut supertähti on Kolmen leijonan tutkalla.
– Se, miten hän kantaa joukkuetta, on aivan uskomatonta. Sanat eivät riitä. Hän on ollut tässä turnauksessa yksinkertaisesti johtaja ja avainpelaaja, Tuchel suitsuttaa.
Englanti joutuu keskittämään paljon energiaa Messiin, sillä koko Argentiina pallollinen peli pyörii "kirpun" kautta.
– Kun Messi on pallossa, liike alkaa. Tekninen osaaminen on huipputasolla. Huolehdittavaa on paljon, mutta olemme pelaamassa omaa peliämme. Tuomme esiin oman tyylimme ja vahvuutemme.
– Moni valmentaja on yrittänyt pysäyttää hänet. Aina tuntuu olevan yksi vaihde tai ratkaisu lisää. Hän on ainutlaatuinen,Tuchel päätti.
Englanti ja Argentiina iskevät yhteen keskiviikkona klo 22. Voittaja kohtaa finaalissa Espanjan.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi