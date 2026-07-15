Shokkitappio syö – Ranskan valmentajalta katkera tilitys: "Oli tiettyjä tilanteita"

– Emme ole epäröineet odottaa sitä itseltämme, sanoa sitä ääneen tai unelmoida siitä. Olemme erittäin nälkäisiä ja haluamme seuraavan voiton, Tuchel kommentoi BBC:lle.

Messi pysäytettävänä

– Se, miten hän kantaa joukkuetta, on aivan uskomatonta. Sanat eivät riitä. Hän on ollut tässä turnauksessa yksinkertaisesti johtaja ja avainpelaaja, Tuchel suitsuttaa.