Suomen Palloliiton ja sen puheenjohtajan Ari Lahden kannanotto kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon puolesta antaa sellaisen kuvan, että asioita tarkastellaan laput silmillä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Feliks Heikkinen.

Skandaaleja, kohuja, niitä on tämä kesä tarjonnut toisensa perään jalkapallon MM-kisojen aikana. Esimerkiksi Iranin maajoukkueen kohtelu Yhdysvalloissa, huippuerotuomari Omar Artan, joka maahanpääsy evättiin sekä lippuskandaali, jossa hinnoittelussa ja istumapaikoissa sumutettiin kisafaneja.

Kirsikkana kakun päällä oli Yhdysvaltain Folarin Balogunin punaisen kortin peruminen, jotta tämä sai pelata Belgiaa vastaan neljännesvälierässä.



Kaiken tämän on mahdollistanut Infantinon saamaton ja välillä liiallinenkin toiminta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi soittaneensa Infantinolle, että Balogunin punaista korttia tarkasteltaisiin uudelleen. Pian tämän jälkeen punakortti pyyhittiin pois. Se herätti jo valtavasti kysymyksiä, että onko jalkapallon perusperiaatteita rikottu. Infantino itse kielsi, että olisi ollut vaikuttamassa kortin perumiseen.



Paljon jo kertoo toiminnan eettisyydestä se, että ihmisoikeusjärjestö FairSquare teki Infantinosta valituksen Kansainväliselle olympiakomitealle. Valituksen mukaan Infantino on rikkonut useita kertoja poliittisen neutraaliuden sääntöjä. Yksi näistä rikkeistä on järjestön mukaan Balogunin punakorttiepisodi.



Valituksen vakavuutta puolestaan kuvastaa se, että 50 Euroopan parlamentin jäsentä on tukenut valitusta. Yhtään suomalaista meppiä ei kuitenkaan allekirjoittaneiden listalta löydy.