Irene Usvasalo muistaa kuuluttajan uraltaan tilanteen, kun hänelle iski "totaalinen black out" suorassa lähetyksessä.

Irene Usvasalo tuli tunnetuksi kuuluttajana 80- ja 90-luvuilla. Tuttu tv-ääni teki keskiviikkona paluun ruutuun, kun hän vieraili Huomenta Suomen haastattelussa.

Työ televisiossa oli nykypäivään verrattuna hyvin erilaista silloin, kun Usvasalo työskenteli kuuluttajana. Tuolloin ei esimerkiksi ollut käytössä korvanappeja tai telepromptereita, ja kuuluttajien tuli opetella tekstinsä ulkoa.

– Jos unohti jotain, niin oli meillä toki laput edessämme pöydällä tai polvella, eli sieltä pystyi luntata. Mutta oli kunniatehtävä osata ulkoa se, mitä oli katsojille kulloinkin kertomassa, Usvasalo kertoi.

Usvasalon liki kymmenvuotisen kuuluttajauran varrelle mahtui myös kömmähdyksiä, joista erityisesti yksi on jäänyt hänen mieleensä.

– Unohdin totaalisesti tekstin. Oli vapunpäivä, ja televisiosta oli tulossa elokuva Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin. Rupesin sitä ohjelmaa kuuluttamaan, ja tuskin sain ensimmäiset sanat sanottua, kun minulla tuli totaalinen black out. En kertakaikkiaan muistanut, mitä minun piti sanoa, hän kertasi.