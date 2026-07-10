Ukrainan sota ei ole vielä käännekohdassaan, sanoo Ukrainan armeijan komentaja.
Ukrainan joukot ovat onnistuneet pysäyttämään Venäjän etenemisen monin paikoin rintamalla, mutta sota ei ole vielä käännekohdassaan, sanoo Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi sosiaalisessa mediassa.
Syrskyin mukaan rintamalla Venäjän hyökkäysten määrä on puolittunut, mutta Venäjän siviilikohteisiin tekemien ohjus- ja droonihyökkäysten määrä on kasvanut.
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Komentajan mukaan Ukraina on niin ikään tehnyt liki 700 onnistunutta iskua Venäjälle kuluneen puolen vuoden aikana.
– Hyökkäysoperaatioidemme suhde vihollisen vastaaviin on tällä hetkellä noin 40–60. Juuri puolustusvoimien aktiivisten toimien ansiosta venäläisjoukkojen etenemisen vauhti hidastui vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla yli puolella, Syrskyi sanoi ukrainalaislehti The Kyiv Independentin mukaan.
Sysrkyin mukaan osapuolet ovat käytännössä saavuttaneet tasapainon etenemisvauhdissa ja että on havaittavissa selvä suuntaus, jossa Ukrainan vapauttamien alueiden määrä kasvaa suhteessa niihin alueisiin, joilla vihollinen onnistuu etenemään.
– Vihollinen yritti käynnistää laajamittaisen hyökkäyksen, mutta ei tosiasiassa saavuttanut yhtään tavoitteistaan, vaikka sillä oli lähes kaksinkertainen etu henkilöstössä ja kalustossa, Syrskyi kommentoi.
– Aiemmin Venäjän armeija kävi aktiivisia hyökkäysoperaatioita 13 operatiivisella suunnalla. Nyt niitä on korkeintaan kuusi tai seitsemän.