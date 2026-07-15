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Näin strutsinpoikanen "räjäyttää" munan rikki – "Ihme, että poikanen pääsee sieltä pois"

1:44 MTV:llä alkoi mahdollisesti maailman ensimmäinen strutsilive

Julkaistu 15.07.2026 11:07

Strutsinpoikanen kuoriutuu maailmaan näyttävästi. Ensimmäinen muna alkoi tänään säröillä strutsilivessä, jota voi seurata suorana lähetyksenä MTV Katsomossa. Videokuva vaihtelee haudontahuoneen ja kuoriutumishuoneen välillä. Ketolan Strutsitilan omistaja Sirpa Granholm kertoo, että todennäköisesti munasta kuoriutuu poikanen tämän päivän aikana. – Kun varjo munassa muuttuu vähän, näemme, että poikanen on kohta tuloillaan. Jossain vaiheessa sieltä alkaa kuulua jopa pientä piipitystä, että päästäkää minut ulos, Granholm kertoo. Lue myös: "Strutsien Big Brother" alkoi MTV Katsomossa! Tekijöillä vinkki seuraajille Koska strutsin nokka on pyöreä eikä terävä, se ei pysty nokkimaan tietään ulos munasta. – Strutsilla tulee kuoriutumisvaiheessa voimakas lihas niskaan. Sillä ja voimakkailla jaloillaan se "räjäyttää" munan rikki, Granholm selittää. Loppuvaihe on nopea, mutta ennen sitä munassa voi näkyä rakoilua vuorokauden tai jopa puolentoista vuorokauden ajan. "On ihme, että poikanen pääsee sieltä pois" Strutsin muna painaa noin 1,5–2,5 kiloa. Jos kyseessä on puolitoistakiloinen muna, siitä kuoriutuva poikanen painaa noin kilon.

Munankuori on vähintään kaksi millimetriä paksu.

– Satakiloinen ihminen pystyy seisomaan täynnä olevan, tuoreen munan päällä. Se ehkä kertoo, miten luja ja kestävä se kuori on. On ihme, että poikanen pääsee sieltä pois, Granholm kuvailee.

Poikaset ovat kuoriutuessaan pienen kanan kokoisia, ja niiden kaikki aistit toimivat.

Ensimmäiset päivät poikaset pärjäävät hyvin ravinnotta.

– Kuten suurella osalla linnuista, niiden vatsaan jää aluksi ruskuaispussi, jolla ne pärjäävät jopa viisikin päivää. Sitten ne alkavat pikkuhiljaa nyppimään ja juomaan ja ottamaan ravintoa ulkopuolelta, Granholm sanoo.

Poikasten määrä mysteeri

Munien haudontajakso kestää 39 päivää, ja munia laitetaan haudontakoneeseen lähes viikon välein.

Kaikkiaan Ketolan Strutsitilalla on munia haudonnassa tällä hetkellä viitisenkymmentä, mutta kukaan ei pysty sanomaan varmasti, montako strutsinpoikasta on tuloillaan.

– Ihan aluksi ei edes tiedetä, ovatko munat hedelmällisiä. Kahden viikon haudonnan jälkeen tiedetään, ovatko ne lähteneet kehittymään. Ja aina on myös se mahdollisuus, että poikanen ei jaksa tulla ulos munasta.

Käytössä on keinohaudonta, koska Granholmin mukaan Suomen ilmasto ei mahdollista strutseille normaalia haudontaa.

Myös kuoriutuneista poikasista huolehtivat ihmiset.

– Tämä ei ole mitenkään vastoin niiden luontoa, koska normaalioloissa Afrikassakin ainoastaan kaksi strutsia jää hoitamaan koko lauman poikasia. Muut lauman jäsenet lähtevät ja jättävät poikaset niille kahdelle. Meillä on täällä nyt vain ihmislauma, Granholm sanoo.

Hyppää mukaan StrutsiLiveen!

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Näin strutsi syntyy | MTV Uutiset