Strutsinpoikanen kuoriutuu maailmaan näyttävästi.
Ensimmäinen muna alkoi tänään säröillä strutsilivessä, jota voi seurata suorana lähetyksenä MTV Katsomossa. Videokuva vaihtelee haudontahuoneen ja kuoriutumishuoneen välillä.
Ketolan Strutsitilan omistaja Sirpa Granholm kertoo, että todennäköisesti munasta kuoriutuu poikanen tämän päivän aikana.
– Kun varjo munassa muuttuu vähän, näemme, että poikanen on kohta tuloillaan. Jossain vaiheessa sieltä alkaa kuulua jopa pientä piipitystä, että päästäkää minut ulos, Granholm kertoo.
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Koska strutsin nokka on pyöreä eikä terävä, se ei pysty nokkimaan tietään ulos munasta.
– Strutsilla tulee kuoriutumisvaiheessa voimakas lihas niskaan. Sillä ja voimakkailla jaloillaan se "räjäyttää" munan rikki, Granholm selittää.
Loppuvaihe on nopea, mutta ennen sitä munassa voi näkyä rakoilua vuorokauden tai jopa puolentoista vuorokauden ajan.
"On ihme, että poikanen pääsee sieltä pois"
Strutsin muna painaa noin 1,5–2,5 kiloa. Jos kyseessä on puolitoistakiloinen muna, siitä kuoriutuva poikanen painaa noin kilon.