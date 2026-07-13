Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista.
Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti.
Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2 800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua.
Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin.