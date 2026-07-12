Ukrainan armeija ilmoitti sunnuntaina, että se oli yön aikana iskenyt öljynjalostamoon Venäjän Samaran alueella.
Ukrainan armeijan sekä venäläisten Telegram-uutiskanavien mukaan ukrainalaiset droonit iskivät lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana merkittävään venäläiseen öljynjalostamoon Syzranin kaupungissa Samaran alueella. Asiasta kertoo ukrainalaislehti Kyiv Independent.
Sosiaaliseen mediaan julkaistuissa videoissa näkyy, kuinka Syzranin öljynjalostamosta nousee suuria liekkejä ja paksua mustaa savua.
Muun muassa Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Gerashchenko on julkaissut iskuista videon viestipalvelu X:ssä.
Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen täältä.
Lue myös: Massiivinen iskusarja Venäjän tankkereihin – kuljetukset seis
Syzranin jalostamon käsittelykapasiteetti on noin 9 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa. Se toimittaa polttoainetta Venäjän ilmavoimille sekä Keski- ja Etelä-Venäjän sotilasyksiköille.
Ukraina on viime kuukausina tehostanut hyökkäyksiään Venäjän öljynjalostamoihin ja energiainfrastruktuuriin pyrkien muun muassa vähentämään Moskovan tuloja öljytuotteiden viennistä, joita Kreml käyttää jatkaakseen sotaansa Ukrainaa vastaan.