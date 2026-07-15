Siivouskuningattarena tunnettu somevaikuttaja Auri Kananen julkaisi kuvia hääjuhlistaan.
Auri Kananen meni viikonloppuna naimisiin kihlattunsa Sami Salmisen kanssa. Kanasen sukunimi vaihtui liiton myötä Salmiseksi.
Siivouskuningattarena tunnettu Auri jakoi Instagram-tililleen otoksia hääpäivästä.
– Mr. & Mrs. Salminen. Tämä päivä oli kauniimpi kuin olisimme ikinä osanneet kuvitella, hän kirjoittaa kuvien yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kuvissa näkyy myös parin marraskuussa 2025 syntynyt Adelia-tytär. Aurin Instagramissa julkaiseman videon perusteella valmistelut hääaamuna alkoivat jo kello kuudelta aamulla.
Seiskan mukaan pariskunta avioitui Tampereen ortodoksisessa kirkossa eli Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa.