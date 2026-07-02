Venezuelassa sammuu toivo eloonjääneiden löytymisestä ja kasvaa huoli tuhon seurauksista järistyksestä selvinneille.

Venezuelasta uutisoitiin yksittäisestä ihmepelastumisesta viimeksi eilen, kuusi päivää maanjäristyksen jälkeen.

Ihmeitä ei kuitenkaan riitä kaikille. Esimerkiksi Macutan kaupungissa La Guairan osavaltiossa jouduttiin tiistaina lopettamaan yritykset pelastaa äiti ja tämän kolme lasta yhdeksänkerroksisen talon alta.

Pelastajat olivat tehneet töitä yli 40 tuntia ja leikanneet tietään useiden betonilaattojen läpi, mutta eivät ehtineet löytää perhettä ennen kuin lakkasivat saamasta heiltä vastauksia.

– Lopulta uskomme, että päivät ovat jo kuluneet ja löydämme enää kuolemaa, paikan päällä pelastustoimia johtanut ecuadorilainen majuri Jorge Montanero sanoi Reutersille.

Mies piteli kädessään maanjäristyksessä kadonneiden kuvia Los Cocosissa 1. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Kadoksissa arvioidaan olevan edelleen noin 40 000–50 000 ihmistä.

– Avustustoimien laajuus ei vastaa humanitaarisen avun tarpeen laajuutta, Kansainvälinen pelastuskomitea IRC kommentoi Reutersin mukaan.

Pelastustyöntekijöitä ei riitä jokaiselle romahtaneelle rakennukselle, joita arvioidaan olevan lähes 59 000. Monin paikoin uhrien sukulaiset ja naapurit raivaavat itse romua, jotta saisivat läheisensä tai heidän ruumiinsa pois raunioista.