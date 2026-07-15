Iran telotti mielenosoittajan, joka oli tuomittu tammikuussa tuhopoltosta.
Iran teloitti keskiviikkona miehen, joka oli tuomittu kuvernöörinviraston sytyttämisestä tuleen ja poliisiaseman hyökkäyksestä levottomuuksien aikana Keski-Iranissa sijaitsevassa Dehaqanin kaupungissa tammikuussa.
Asiasta raportoi oikeuslaitoksen uutistoimisto Mizan.
Mizan nimesi miehen Mohammad Amini Dehaghaniksi ja kertoi, että korkein oikeus oli pitänyt hänen kuolemantuomionsa voimassa.
Joulukuun lopulla 2025 taloushuolista puhjenneet protestit levisivät koko maata koetelleeksi protestiliikkeeksi, joka vaati loppua maan teokraattiselle hallinnolle. Mielenosoitusten aikana myös kaikki tietoliikenneyhteydet maahan katkaistiin.
Iran tukahdutti mielenosoitukset pitkälti väkivallalla ja syytti "terroristeja ja aseistautuneita mielenosoittajia viattomien iranilaisten" tappamisesta.