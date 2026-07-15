Lapsen päälle oli kaadettu putkenavausnestettä. Uhrille aiheutui teosta vakavia vammoja.

Poliisi tutkii Vaasassa sunnuntai-iltana 12.heinäkuuta tapahtunutta epäiltyä törkeää pahoinpitelyä, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää nestettä.

Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen loukkaantuneesta lapsesta noin kello 19 aikaan.

Epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui Variskan koulun pihalla, Vaasan Ristinummella. Tapahtuma-aikana koulun pihalla oli runsaasti nuoria.

Lapsen päälle oli kaadettu poliisin mukaan putkenavausnestettä. Uhrille aiheutui teosta vakavia vammoja. Lapsi kuljetettiin ambulanssilla kiireellisesti sairaalahoitoon.

Poliisi tavoitti epäillyt henkilöt pian tapahtuman jälkeen. Yksi henkilö otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä. Toinen epäillyistä on alle 15-vuotias.

Poliisi tutkii tapahtumaa törkeänä pahoinpitelynä. Tapahtuneesta ei tässä vaiheessa tiedoteta enempää.

Seuraavana päivänä 13.heinäkuuta Variskan koulun alueelta löytyi myös kaksi räjähtämiskunnossa ollutta pullopommia.

Pullot olivat paisuneita ja räjähtämiskunnossa. Paikalla ollut partio korjasi pullopommit vaarattomiksi.

Poliisilta viesti

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan että omatekoiset kemialliset pommit ovat erittäin vaarallisia.

– Pullopommien valmistaminen ja käsittely aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran. Niiden sisältämät happamat tai emäksiset nesteet voivat aiheuttaa roiskuessaan vakavia syöpymisvammoja. Lisäksi räjähtävä pullo voi rikkoutua teräviksi sirpaleiksi ja aiheuttaa vammoja. Tällainen toiminta on aina lainvastaista, poliisi kirjoittaa.

Poliisi pyytää vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa tällaisten kokeilujen vakavista seurauksista.