Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa.
Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hyvin hähmäinen kuva.
Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle eilen antamaan haastatteluun.
Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle.
– Kaiken tämän jälkeen on nimittäin paikallaan katsoa, millainen luottamus hallituksella on.
Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.
– Mitä pikemmin tähän sotkuun saadaan selvyys, sen parempi Suomelle.