Ukrainan pelastustoimi työskentelee äärirajoilla Venäjän hyökkäyssodan viidentenä vuonna.
Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäyksiään pelastustyöntekijöitä vastaan Ukrainassa.
Pelastajia kuolee yhä useammin Venäjän niin kutsutuissa kaksoisiskuissa, joissa toinen ohjus tai drooni iskeytyy viiveellä paikalle kiirehtineiden pelastus- ja ensihoitoyhmien päälle.
Viimeksi maanantaiyönä Harkovassa viisi pelastajaa kuoli tällaisessa iskussa.
Aiemmin venäläiset tekivät kaksoisiskuja etulinjakaupungeissa, mutta nyt niitä tulee koko maahan. Kaikkiaan hyökkäyssodan alettua pelastajia on kuollut jo 122.
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Työn määrä räjähtänyt käsiin
MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi Ukrainan Odessasta, että Ukrainan pelastustoimi taistelee ihmishenkien pelastamiseksi joka päivä ja yö.
Odessan keskustassa sijaitseva asuinkortteli tuhoutui hiljattain Venäjän ilmaiskussa. 83‑vuotias Valeri Krasnogorsky menetti kotinsa yhdessä yössä.
– Pelottavampaa kuin räjähdys on se, että minulla ei ole enää kotia. En olisi ikinä uskonut, että tämä päättyy näin, Krasnogorsky sanoo MTV Uutisille.
Ukrainan pelastustoimen työntekijä Marina Averina kertoo MTV Uutisille, että työn määrä ja mittakaava ovat kasvaneet ennennäkemättömiksi.
– Aiemmin mitkään tulipalot eivät olleet näin suuria. Emme ole joutuneet raivaamaan raunioita koskaan näin paljon, Averina kertoo.