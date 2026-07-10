Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportin mukaan Venäjä kohdistaa aivopesua miehityillä alueilla oleviin ukrainalaislapsiin.
Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti.
Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti.
Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.