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Näin prinsessa Victoriaa juhlittiin – katso!

Ruotsin prinsessa Victoria vietti syntymäpäiviään Öölannissa muun kuninkaallisen perheen kanssa.

Ruotsin prinsessa Victoria vietti syntymäpäiviään Öölannissa muun kuninkaallisen perheen kanssa. SPA | Swedish Press Agency

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Paikalla olivat myös Victorian sisarukset puolisoidensa kanssa. Kuvassa prinssi Carl Philip, prinsessa Sofia, Chris O'Neill sekä prinsessa Madeleine.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.

Victoria yhdessä poikansa prinssi Oscarin, puolisonsa prinssi Danielin, äitinsä kuningatar Silvian, isänsä kuningas Kaarle Kustaan sekä tyttärensä prinsessa Estellen kanssa.SPA | Swedish Press Agency

Prinsessa Victorian juhlallisuudet alkoivat Sollidenin linnalta.

SPA | Swedish Press Agency

Tervehdyksen jälkeen oli luvassa ajelu.SPA | Swedish Press Agency

Ajelun jälkeen oli luvassa konsertti.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.

Victoria on naimisissa Daniel Westlingin kanssa, jonka hän tapasi vuonna 2002. Westling oli kuntosaliyrittäjä ja Victorian personal trainer.