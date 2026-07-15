Kruununprinsessa Victoriaa juhlittiin Ruotsissa tiistaina 14. heinäkuuta.
Ruotsin kruununprinsessa Victoria täytti tiistaina 14. heinäkuuta 49 vuotta. Victorian syntymäpäivä on vuoden suurin tapahtuma Öölannissa, jossa kuninkaallinen perhe viettää perinteisesti kesäänsä.
Victoria yhdessä poikansa prinssi Oscarin, puolisonsa prinssi Danielin, äitinsä kuningatar Silvian, isänsä kuningas Kaarle Kustaan sekä tyttärensä prinsessa Estellen kanssa.SPA | Swedish Press Agency
Paikalla olivat myös Victorian sisarukset puolisoidensa kanssa. Kuvassa prinssi Carl Philip, prinsessa Sofia, Chris O'Neill sekä prinsessa Madeleine.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.
Perinteiseen tapaan juhlallisuudet alkoivat iltapäivällä, kun Victoria tervehti kansaa Sollidenin linnalla.