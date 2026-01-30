Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisee tämän päivän aikana yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, jotka liittyvät seksuaalirikoksista tuomittuun miljardööri Jeffrey Epsteiniin.
Asiasta ilmoitti Yhdysvaltain varaoikeusministeri Todd Blanche.
Asiakirjojen lisäksi perjantaina julkaistaan lukuisia Epsteiniin ja hänen toimiinsa liittyviä kuvia ja videoita.
Blanchen mukaan kaikki kuva- ja videomateriaaleissa esiintyvät naiset on sensuroitu lukuun ottamatta Ghislaine Maxwellia, joka avusti Epsteiniä.