Suomen viennistä suuri osa menee edelleen Yhdysvaltoihin.
Yhdysvallat oli viime vuonna Suomen suurin vientikohde kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta, kertoo kansainvälinen bisnesverkosto Amcham Finland.
Maiden välisen kaupan kokonaisarvo ylsi viime vuonna 22,5 miljardiin euroon. Luku on mittaushistorian kolmanneksi korkein, vaikka Yhdysvaltain keskimääräiset tullit suomalaistuotteille moninkertaistuivat.
Tiukentuneet tullit näkyivät kuitenkin vientimäärissä. Kun merkittävä kertaluonteinen risteilyalustoimitus jätetään huomioimatta, varsinainen tavaravienti väheni edellisvuodesta noin 15 prosenttia.