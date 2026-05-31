Ebolatilanne Iturin maakunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin hälyttävä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö.
Lausunnon mukaan raportoitujen ebolatapausten määrä näin pian epidemian julistamisen jälkeen on suurempi kuin koskaan aiemmin.
Taudin puhkeamisesta alueella kerrottiin toukokuun puolivälissä.
Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan Kongossa on ollut tuon jälkeen ainakin noin 1 100 epäiltyä tautitapausta ja noin 250 epäiltyä ebolakuolemaa.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus on todellisuudessa levinnyt todennäköisesti paljon tätäkin laajemmin.