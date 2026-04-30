Amerikkalaisjoukot Euroopassa tukevat Yhdysvaltojen globaalia roolia.
EU korostaa, että yhdysvaltalaisjoukkojen pitäminen Euroopassa on Yhdysvaltojen etujen mukaista.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut vähentää amerikkalaisjoukkojen määrä Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz arvosteli Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin.
EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan Euroopassa olevat amerikkalaisjoukot tukevat Yhdysvaltojen globaalia roolia.
Merz puolestaan korosti luotettavan transatlanttisen suhteen merkitystä myrskyisinä aikoina. Merzin mukaan Saksalla on selkeä suunta, johon kuuluu yhtenäinen sotilasliitto Nato ja luotettava kumppanuus.
