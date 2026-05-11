Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan.

Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille.

Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky.

Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Kahden prosentin kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028.