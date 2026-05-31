Sami Pajari saavutti kauden viidennen palkintokorokesijoituksensa.

Toyota saavutti kotikonnuillaan Japanin MM-rallissa dominoivasti neloisvoiton. MM-sarjan kärkikuljettaja Elfyn Evans saavutti kauden toisen voittonsa, Sébastien Ogier (+12,8) oli toinen, Sami Pajari (+51,4) kolmas ja Takamoto Katsuta (+1.03,5) neljäs.

Adrien Fourmaux sijoittui viidenneksi kisan parhaana Hyundai-kuljettajana. Hän jäi voittaneesta Evansista reilut kaksi ja puoli minuuttia ja Katsutan nelossijasta puolitoista minuuttia.

Kisan päättäneen Power Stagen vei nimiinsä Toyotan Oliver Solberg, joka jatkoi kisaa sunnuntaina lauantain keskeytyksensä jälkeen. Katsuta oli Powerilla toinen, Ogier kolmas, Pajari neljäs ja Evans viides.

