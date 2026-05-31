– heittää tuollaisen bulgarialaisen keskialueella, kun on kenttä vastassa. Siitä tuli kolmas maali. Jotain ihmeellistä tuossa Kanadassa on: he pelaavat tosi kurittomasti eivätkä yhtään yhdessä.

– Kyllähän tuossa on nyt joukkue vastaan yksilöt. Suomi pelaa kurinalaisesti, vaihtaa hyökkäysalueelta ja saa paljon pitkiä hyökkäyksiä sen takia, että kaikki ovat sitoutuneita, Marjamäki kommentoi.

1:14 Tästä näet Lauri Marjamäen mainitseman John Tavaresin sokkokäännön, minkä jälkeen Suomi pääsi iskemään vastaan ja Konsta Helenius maalasi läpiajosta.

– Nyt kun on kyse joukkuepelistä, on ihan sama, mitä nimiä sinulla on, jos he pelaavat tuon rytmistä peliä. He kun häviävät kiekon, he lähtevät vaihtoon. Suomi saa kolme–ykkösiä ja kolme–kakkosia.