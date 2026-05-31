"Jotain ihmeellistä tuossa Kanadassa on", Lauri Marjamäki ällisteli.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue käänsi lauantain MM-välieräottelun Kanadaa vastaan edukseen väkivahvalla toisella erällä. Leijonat mätti periodiin kolme maalia ja 1–2-tappioasema vaihtui Suomen 4–2-johdoksi. 4–2 jäi myös ottelun lopputulokseksi.
Sveitsiläisen EV Zugin tuore päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi toisella erätauolla MTV Urheilun Jukka Lohvalle, että myös maalivahti Justus Annunen auttoi Suomen hyökkäämistä mailapelillään ja rännikiekkojen katkomisilla.
– Kyllähän tuossa on nyt joukkue vastaan yksilöt. Suomi pelaa kurinalaisesti, vaihtaa hyökkäysalueelta ja saa paljon pitkiä hyökkäyksiä sen takia, että kaikki ovat sitoutuneita, Marjamäki kommentoi.
Leijonia vuosina 2016–18 päävalmentanut luotsi hämmästeli Kanadaa.
– heittää tuollaisen bulgarialaisen keskialueella, kun on kenttä vastassa. Siitä tuli kolmas maali. Jotain ihmeellistä tuossa Kanadassa on: he pelaavat tosi kurittomasti eivätkä yhtään yhdessä.