Trumpin Iran-puheet ja Yhdysvaltain tiedustelutiedot ovat ristiriidassa keskenään.
Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta.
Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä, salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times.
Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzinsalmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70 prosenttia sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan.
Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
