Israelin armeija on ilmoittanut joukkojensa etenevän uusille alueille Etelä-Libanonissa. Israel käy Libanonissa taisteluja äärijärjestö Hizbollahin kanssa.
Israelin armeija sanoi joukkojensa tehneen hyökkäysoperaatioita laajentaakseen otettaan naapurimaassaan.
Armeija ilmoitti myös joukkojen ylittäneen Litani-joen, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Israelin ja Libanonin rajasta.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi joenylityksestä jo aiemmin viikolla.
Yli miljoona libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä maaliskuusta alkaen.