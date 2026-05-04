Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta.
Parhaillaan Tshekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei Nato ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.
Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tshekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa.
Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain Nato-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea.
Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös Tshekin pääministeri Andrej Babishin.