Maan ilmakehään syöksynyt meteori räjähti voimalla Yhdysvaltojen yläpuolella lauantaina paikallista aikaa, kertoo Nasa.
Tulipalloksi muodostunut meteori hajosi Massachusettsin ja New Hampshiren osavaltioiden rajan tuntumassa noin kahdelta iltapäivällä. Hajoamisesta purkautunut energia vastasi 300:aa tonnia TNT-räjähdettä, Nasan tiedottaja kertoi.
Meteorilla oli räjähdysvaiheessa vauhtia 120 000 kilometriä tunnissa ja korkeutta hieman yli 60 kilometriä.
Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin, ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
