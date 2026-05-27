Tshekin aloitteen kautta Ukrainalle on toimitettu miljoonia tykistöammuksia.
Suomi ei ole vuoden 2024 jälkeen osallistunut Tshekin johtamaan aloitteeseen, jolla hankitaan Ukrainalle tykistöammuksia.
Puolustusministeriö kertoo asiasta MTV Uutisille.
Brittilehti Financial Times uutisoi tykistöammusaloitteen olevan ongelmissa, koska alun perin ammusohjelmaa rahoitti 18 valtiota, mutta nyt vain puolet ovat enää mukana, sanoo Tshekin presidentti Petr Pavel.
FT:n sotilaslähteiden mukaansa "jotkin Pohjoismaat" ja Saksa ovat yhä mukana.
Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi maaliskuussa 2024 Suomen osallistuvan Tshekin aloitteeseen 30 miljoonalla eurolla.
– Tämän jälkeen ei ole tehty uusia päätöksiä tämän aloitteen osalta. Suomi päättää osallistumisesta yksittäisiin Ukrainan kansainvälisiin tukialoitteisiin tapauskohtaisesti, puolustusministeriöstä kommentoidaan MTV Uutisille.
